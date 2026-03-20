У Кремлі заявили, що Росія не буде присутня на переговорах України та США завтра

Пєсков заявив, що Москва не братиме участі у переговорах Києва і Вашингтона (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Росія не братиме участі в переговорах між Україною і США в суботу, 21 березня, але в Кремлі очікують відновлення тристороннього формату.

Про це у п’ятницю, 20 березня, заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Ні, Росія не братиме участі в цих контактах. Це буде двосторонній діалог українців з американцями», — зазначив він.

Реклама

Водночас Пєсков додав, що пауза у тристоронньому форматі переговорів є тимчасовою.

«Ми сподіваємося, що вона тимчасова. Я маю на увазі продовження тристороннього формату. Ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми зможемо продовжити ці переговори», — сказав він.

За його словами, наразі немає визначеності щодо місця проведення тристоронніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський 19 березня повідомив, що українська політична переговорна група вже прямує до США, де 21 березня запланована зустріч.

Тоді ж Пєсков заявляв, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.