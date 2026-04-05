Зеленський розповів нові деталі про переговори в Дамаску

«Важливий день перемовин у Дамаску — сьогодні був і двосторонній формат із Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова — Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», — заявив президент України у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що під час переговорів встигли обговорити теми від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між країнами.

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«Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей», — додав президент України.

Зеленський подякував всім сирійцям, які вітали сьогодні українську делегацію та нагадав, що Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Башара Асада.

«Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими, і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими», — підсумував президент України.

5 квітня Зеленський вперше прилетів до столиці Сирії Дамаска.

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Він провів переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Зеленський повідомив, що вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.



«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — написав президент України.

Він також зазначив, що обговорив з Ахмедом аш-Шараа можливість постачання до Сирії продовольства та загалом посилення продовольчої безпеки в регіоні.

Турецькі ЗМІ повідомляли, що голова МЗС Туреччини Хакан Фідан візьме участь у тристоронній зустрічі з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа та президентом України Володимиром Зеленським.

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Судячи з оприлюдненого президентом України відео, Зеленський прилетів до Дамаска урядовим літаком Туреччини.