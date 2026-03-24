Буданов, Умєров та Кислиця доповіли Зеленському, «що реально звучало у Флориді» на переговорах зі США

Сергій Кислиця, Рустем Умєров та Кирило Буданов під час доповіді президенту Володимиру Зеленському щодо переговорів у США (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський доручив українській команді переговорників максимально активно працювати з партнерами далі, щоб дипломатія була змістовною і вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання.

Про це Зеленський заявив у вівторок, 24 березня, за підсумками доповіді української делегації щодо зустрічей в США.

«Команда доповіла про те, що реально звучало у Флориді: акценти, можливості й труднощі. Найбільш важливо пропрацювати гарантії безпеки так, щоб вони дозволили наблизитись до закінчення війни. Саме в безпеці ключ до миру», — наголосив президент у своєму дописі у Telegram, опублікувавши також фото з зустрічі з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, його першим заступником Сергієм Кислицею та секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустемом Умєровим.

Реклама

За словами Зеленського, він дав доручення команді максимально активно продовжувати працювати з партнерами.

«Щоб дипломатія була змістовною і щоб вирішувалися, зокрема, гуманітарні питання, такі як обміни військовополоненими», — вказав президент.

Також український лідер доручив українській делегації проінформувати європейських та канадійських партнерів щодо зустрічей у Флориді 21−22 березня.

Зеленський зазнавичв, що показовим є той факт, що в час доповіді Росія запустила нову хвилю шахедів проти України.

«Росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти», — заявив президент.

Він підкреслив, що це можуть зробити тільки всі разом: США, Європа, інші глобальні субʼєкти.

«Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити», — вказав Володимир Зеленський.

Фото: Zelenskiy Official / Telegram

22 березня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що делегації України та США під час дводенних переговорів у Флориді (США) зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення українських громадян.

«Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», — зауважив він.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.