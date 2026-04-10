«Трамп дав чіткі вказівки». Джей Ді Венс полетів на американо-іранські переговори в Ісламабаді

Як зазначив Джей Ді Венс, президент Трамп дав делегації, до якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер, «чіткі вказівки» на переговори з Іраном (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс піднявся на борт літака AirForce Two і вилетів до столиці Пакистану — Ісламабаду, — де йому належить очолити американо-іранські переговори .

Про це 10 квітня повідомляє телеканал CNN.

Венс дав журналістам невеликий коментар перед відльотом.

«Ми з нетерпінням чекаємо переговорів. Думаю, вони будуть позитивними. Як сказав президент США, якщо іранці готові вести переговори в дусі доброї волі, ми, безумовно, готові простягнути руку. Якщо ж вони спробують маніпулювати нами, то виявлять, що переговорна команда не така вже й сприйнятлива (до цього — ред.)», — сказав віцепрезидент США.

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Венс зазначив, що Трамп дав американській делегації, до якої також входять спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер, «чіткі вказівки» на переговори.

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«Ми постараємося провести конструктивні переговори. Президент дав нам досить чіткі вказівки, і подивимося, що з цього вийде», — підсумував віцепрезидент США.

У ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там заявили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Пізніше ізраїльські військові повідомили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів і військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа і на півдні Лівану.

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що щонайменше 303 людини загинули і 1150 дістали поранення внаслідок ізраїльських авіаударів по всій території країни в середу.

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Загальна кількість загиблих у Лівані від початку ескалації 2 березня зросла до 1888, поранених — до 6092.

9 квітня терористичне угруповання Хезболла заявило, що завдало ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на «порушення перемир’я» після ізраїльської атаки по Лівану.

Увечері того ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив своєму кабінету якнайшвидше розпочати прямі переговори з Ліваном. Вони будуть зосереджені на роззброєнні Хезболли і встановленні мирних відносин між двома країнами.

За даними CNN, рішення Нетаньягу почати прямі переговори з Ліваном було ухвалено на прохання Дональда Трампа.

10 квітня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що можливість переговорів про завершення війни залежить від дотримання Сполученими Штатами умов припинення вогню, зокрема в Лівані.