У першій версії звернення прем'єра Пакистану до Трампа із закликом відкласти «знищення» Ірану знайшли дивну фразу

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у Єгипті в жовтні 2025 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Як сказано в матеріалі, користувачі виявили, що спочатку допис Шаріфа починався з абзацу «Чернетка — повідомлення прем'єр-міністра Пакистану в X». Менш ніж за хвилину допис було відредаговано і цей абзац прибрали.

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Фото: скриншот / Shehbaz Sharif / X

Засновник Drop Site substack Раян Грім припустив, що допис не був написаний Шаріфом, оскільки «його власні співробітники не стали б називати його „прем'єр-міністром Пакистану“». На його думку, повідомлення могли написати у США або Ізраїлі. Інші користувачі також поставили питання, чому в оригінальному дописі було зазначено, що це «чернетка», а пакистанський прем'єр згадувався англійською мовою. Вони припустили, що повідомлення не було написано пакистанськими чиновниками.

Forbes надіслав запит до офісу Шаріфа, але поки не отримав відповіді.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Перед цим в X було опубліковано повідомлення прем'єр-міністра Пакистану про те, що він просить Трампа продовжити дедлайн для угоди з Іраном ще на два тижні.

Напередодні, 7 квітня, Трамп погрожував Тегерану новими потужними ударами і писав, що «загине ціла цивілізація».

Трамп також попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду і не відкриє Ормузьку протоку.

Іран на це заявляв, що в разі подальших ударів по його інфраструктурі для США та Ізраїлю відкриються «врата пекла». Також Тегеран стверджував, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації Штатами фінансових збитків.