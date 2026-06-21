Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут, але ще не завершені - CNN

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та зять президента США Джаред Кушнер у швейцарському Бюргенштоку, 21 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool)

Після погроз президента Дональда Трампа 21 червня переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут, але наразі ще не завершені, повідомив канал CNN із посиланням на іранське джерело, яке спілкувалося з делегацією в Бюргенштоку.

Джерело каналу уточнило, що тривають закулісні діалоги, спрямовані на повернення дипломатичних сторін.

CNN зазначає, що перед цим головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Галібаф засудив «відчай» США після того, як Трамп погрожував іранській делегації, яка сьогодні вела переговори у Швейцарії, і заявив, що США можуть «захопити» Ормузьку протоку, якщо не зможуть досягти угоди з Іраном.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що після погроз президента США Дональда Трампа іранським переговірникам делегація Ірану на мирних переговорах у Швейцарії заявила протест.

CNN пояснив, що у сьогоднішньому телефонному дзвінку Fox News Трамп заявив, що США можуть «захопити» Ормузьку протоку, якщо не зможуть досягти угоди з Іраном, та погрожував іранській делегації у Швейцарії.

«Закрийте її (Ормузьку протоку — ред.), і у вас не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої (в оригіналі f**king — ред.) країни», — заявив Трамп, звертаючись до іранських дипломатів.

Переговори Ірану та США у Швейцарії

У Швейцарії розпочались переговори США та Ірану на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, також до неї входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Також до Швейцарії пізно ввечері 20 червня прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того дня спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.