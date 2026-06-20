Віткофф і Кушнер вирушили до Швейцарії для переговорів з Іраном

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії для можливого відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.

Про це у суботу, 20 червня, пише CNN, посилаючись на американського посадовця.

Вашингтон і Тегеран намагаються відновити технічні консультації, які були призупинені через загострення ситуації на Близькому Сході, додали там.

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Очікується, що до Швейцарії також прибуде Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа, який може долучитися до потенційних переговорів.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться наступний раунд перемовин. Його планували розпочати в п’ятницю, 19 червня, однак зустріч було скасовано через новий спалах насильства між Ізраїлем та Хезболлою.

Раніше Віткофф і Кушнер вже брали участь у переговорах з іранською стороною, результатом яких стало підписання початкового меморандуму про взаєморозуміння.

У Білому домі також повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс готовий вирушити на переговори за першої ж нагоди, щойно для цього з’являться відповідні умови.

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Мирні переговори США та Ірану — що відомо

Вночі на 18 червня стало відомо, що лідери США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму про взаєморозуміння, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською затокою та Оманським морем.

Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

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18 червня Центральне командування Збройних сил США (Centcom) заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Тим часом іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через триваючі ізраїльські удари по півдню Лівану.