Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном завершилися без угоди про остаточне припинення війни.

Про це повідомляє CNN.

«Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Тож ми повертаємося до США, не досягнувши угоди», — заявив він.

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За словами Венса, іранські переговорники відмовилися прийняти американські умови угоди, які, як він наголосив, були «досить гнучкими».

«Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: „Ви маєте приїхати сюди з доброю волею і докласти максимум зусиль, щоб укласти угоду“. Ми це зробили, але, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу», — зазначив віцепрезидент США.

Венс припустив, що головною перешкодою стала відмова Ірану відмовитися від своєї ядерної програми.

«Ми їдемо звідси з дуже простою пропозицією, з методом порозуміння, який є нашою остаточною і найкращою пропозицією. Побачимо, чи приймуть її іранці», — сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для нього «не має значення», чи буде досягнуто угоди з Іраном.

«Незалежно від того, що станеться, ми виграємо. Чи укладемо ми угоду, чи ні — для мене це не має значення. Ми повністю перемогли цю країну, тож подивимося, що буде. Можливо, вони укладуть угоду, можливо — ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми виграємо», — заявив він.

10 квітня Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яка коли-небудь була створена — кращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.

Також Трамп заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

Припинення вогню та переговори з Іраном

В ніч з 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня Іран заявив про обстріл свого НПЗ на острові Лаван, що є порушенням перемир’я. Згодом Тегеран звинуватив Сполучені Штати у новому порушенні угоди про припинення вогню через масштабні атаки Ізраїлю на Ліван. У Білому домі заявили, що угода не розповсюджується на Ліван.

8 квітня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.

Трамп заявив, що американські війська залишатимуться поблизу Ірану до досягнення остаточної мирної угоди. Якщо угоди не буде — війна відновиться з новою силою.