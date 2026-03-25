Іран не хоче бачити Віткоффа і Кушнера на переговорах (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov)

Іран дав зрозуміти, що віддає перевагу переговорам із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, а не зі спецпосланцем Стівом Віткоффом і зятем американського президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це у середу, 25 березня, пише CNN.

Дипломатичне повідомлення, передане через неофіційні канали, свідчить про те, що Іран вважає переговори за участю Віткоффа та Кушнера малоефективними через брак довіри після зриву попередніх переговорів напередодні військових дій з боку США та Ізраїлю. На відміну від них, Венс сприймається як більш зацікавлений у завершенні війни, йдеться там.

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«Складається враження, що Венс налаштований на завершення конфлікту», — зазначило одне з джерел.

Водночас експерти визнають, що для Венса це буде складно, адже завершити переговори і досягти миру непросто.

Віткофф, зі свого боку, залишається активно залученим у це питання, і джерела зазначили, що Іран, ймовірно, буде змушений вести переговори з будь-яким представником, якого надішле адміністрація Трампа.

«Кого адміністрація вирішить відправити, з тим іранцям доведеться мати справу, але це не означає, що вони не мають власних уподобань», — сказало друге джерело.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила CNN, що рішення про те, хто представлятиме США на переговорах, залишається за Трампом. «Як сьогодні зазначив президент, віцепрезидент Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Віткофф та пан Кушнер будуть усі залучені», — заявила Левітт.

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

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24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкдав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

