Адміністрація Дональда Трампа почала перші обговорення того, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала перші обговорення того, який вигляд можуть мати мирні переговори з Іраном, повідомляє Axios із посиланням на двох неназваних співрозмовників, знайомих із цим питанням.

Раніше Трамп заявив, що розглядає можливість «згортання» війни проти Ірану, хоча, як очікують американські посадовці, бойові дії триватимуть ще два-три тижні. Тим часом радники американського президента хочуть почати підготовку до дипломатичних заходів.

Реклама

Співрозмовники додали, що спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер беруть участь в обговореннях.

За словами американського чиновника і двох інших співрозмовників, останніми днями прямого контакту між США та Іраном не було, хоча через Єгипет, Катар і Велику Британію йшов обмін повідомленнями.

Згідно з їхньою інформацією, Єгипет і Катар повідомили США та Ізраїлю про те, що Іран зацікавлений у переговорах, але на дуже жорстких умовах. Вони включають припинення вогню, гарантії того, що війна не відновиться в майбутньому, і компенсацію.

«Ми вважаємо, що загальмували зростання Ірану», — сказав один американський посадовець, який вірить, що іранці сядуть за стіл переговорів.

Він же додав, що США хочуть, щоб Іран узяв на себе шість зобов’язань:

заборона на ракетну програму протягом п’яти років;

нульове збагачення урану;

виведення з експлуатації реакторів на ядерних об'єктах у Натанзі, Ісфахані та Фордоу, які США та Ізраїль бомбили минулого року;

суворі протоколи зовнішнього спостереження за створенням і використанням центрифуг і пов’язаного з ними обладнання, які можуть сприяти розвитку програми ядерної зброї;

договори з контролю над озброєннями з країнами регіону, які включають обмеження кількості ракет до 1000 одиниць;

заборона на фінансування маріонеткових організацій, таких як Хезболла в Лівані, хусити в Ємені або ХАМАС у Газі.

Другий чиновник зазначив, що може виникнути можливість для переговорів щодо повернення заморожених активів Ірану.

Інфографіка: NV

«Вони називають це репараціями. Можливо, ми назвемо це поверненням заморожених грошей. Є багато різних способів підібрати слова, щоб політично вирішити їхні проблеми, щоб досягти консенсусу в їхній системі», — додав він.

Реклама:

Співрозмовники зазначили, що радники Трампа хочуть бути готовими, якщо переговори з Іраном відбудуться найближчим часом.

16 березня Axios писало, що США встановили прямий контакт із режимом Ірану через спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, обмінявшись повідомленнями про можливе припинення бойових дій. При цьому американські чиновники уточнили, що переговори не ведуться, а Трамп відкритий до угоди тільки з позиції сили.

Тоді ж Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

13 березня Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться, бо «умови поки що недостатньо хороші».