Посередники заявили про «обнадійливий прогрес» за підсумками першого раунду переговорів між США та Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані перед початком чотиристоронніх переговорів між США, Іраном, Пакистаном і Катаром. 21 червня 2026 року. (Фото: REUTERS/Nathan Howard/Pool)

У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном . У спільній заяві посередників — Катару та Пакистану — зазначається, що переговори відбулися в «позитивній і конструктивній атмосфері», а також було досягнуто «обнадійливого прогресу».

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що сторони домовилися створити Комітет високого рівня, який забезпечуватиме «політичний нагляд за процесом переговорів». Очікується, що головні переговорники регулярно звітуватимуть перед ним і очолюватимуть робочі групи, зосереджені на «ядерних питаннях, санкціях, а також на групі з моніторингу та врегулювання спорів для забезпечення ефективного виконання (меморандуму про взаєморозуміння) та з інших питань»

Реклама

Також було узгоджено «дорожню карту» щодо досягнення остаточної угоди протягом 60 днів. Технічні переговори «з усіх питань» триватимуть у Швейцарії до кінця цього тижня.

Крім того, зазначається, що США та Іран також домовилися створити «групу з усунення конфліктів» за участю Лівану та за посередництва Катару й Пакистану, щоб забезпечити припинення військових операцій у Лівані.

Раніше телеканал CNN із посиланням на іранське джерело повідомляв, що переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут після погроз президента Дональда Трампа.

У телефонному дзвінку Fox News Трамп заявив, що США можуть «захопити» Ормузьку протоку, якщо не зможуть досягти угоди з Іраном, та погрожував іранській делегації у Швейцарії.

«Закрийте її (Ормузьку протоку — ред.), і у вас не буде країни. Ви навіть не повернетеся до своєї клятої (в оригіналі f**king — ред.) країни», — заявив Трамп, звертаючись до іранських дипломатів.

Переговори Ірану та США у Швейцарії

У Швейцарії розпочались переговори США та Ірану на високому рівні, у яких також беруть участь представники держав-посередників — Катару та Пакистану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, також до неї входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Також до Швейцарії пізно ввечері 20 червня прибули спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Того дня спільне військове командування Ірану — Центральний штаб Хатам аль-Анбія — оголосило про закриття Ормузької протоки для руху будь-яких суден.

Реклама:

Тегеран аргументував цей крок нібито порушенням умов угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити збори за прохід через Ормузьку протоку, якщо остаточної угоди з Іраном не буде досягнуто.