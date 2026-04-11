Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока незабаром знову буде відкрита — незалежно від того, чи співпрацюватиме Іран.

Про це повідомляє CNN.

«Я думаю, що це відбудеться досить швидко. А якщо ні, ми зможемо завершити це так чи інакше, — заявив Трамп.

Водночас президент США наголосив, що головним пріоритетом угоди з Іраном є обмеження ядерних можливостей країни.

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«Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.

На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.

«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».

Раніше Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яка коли-небудь була створена — кращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.

Також Трамп заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

7 квітня Трамп ще погрожував Тегерану новими потужними ударами і попереджав, що США можуть вдарити по електростанціях, мостах та інших об'єктах інфраструктури.

Іран на це заявляв, що в разі подальших ударів для США та Ізраїлю відкриються «ворота пекла», і обіцяв повністю відкрити Ормузьку протоку лише після компенсації Штатами фінансових збитків.