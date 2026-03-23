Трамп заявив, що США та Іран можуть «дуже скоро» укласти угоду, а Тегеран відмовиться від ядерної програми

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає видання The Guardian.

Очільник Білого дому сказав, що переговори відбулися в неділю, 22 березня. Трамп очікує на узгодження угоди дуже скоро.

Реклама

Він зазначив, що в переговорах брали участь його зять Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф.

Щодо Ірану, президент США сказав журналістам CNN, що вони розмовляли з «шанованим» лідером, який не є аятолою Моджтабою Хаменеї.

«Не забувайте: ми ліквідували першу фазу керівництва, другу і значною мірою третю. Але ми маємо справу з людиною, яка, на мою думку, є найбільш шанованою і лідером — знаєте, це трохи складно, вони ліквідовані — ми ліквідували всіх», — заявив Трамп.

Він також зазначив, що США нічого не чули від Моджтаби Хаменеї. Трамп каже, що час від часу з’являються якісь заяви, однак невідомо, чи живий він.

Крім того, очільник Білого дому наголосив, що не вважає Хаменеї справжнім лідером.

Про переговори він додав: «Я не телефонував, вони телефонували — і вони хотіли укласти угоду».

Президент США чітко дав зрозуміти, що припинення ядерної програми Ірану є вирішальним для будь-якої угоди. За його словами, Тегеран погодився на це.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

Він припустив, що Сполучені Штати могли б увійти в Іран, щоб вилучити ядерні матеріали, якщо буде укладено угоду.

Очільник Білого дому також сказав, що можна вважати, ніби в Ірані вже триває зміна режиму, оскільки американо-ізраїльські атаки були спрямовані на знищення великої кількості високопоставлених іранських лідерів.

Якщо угоди не буде, він зазначив: «Ми просто продовжуватимемо бомбардувати досхочу».

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

Реклама:

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Після заяви американського президента ціна на нафту марки Brent впала до $96 за барель, хоча раніше вона досягала $114,43. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Своєю чергою Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США. Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.