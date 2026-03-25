Іран поки що утримався від повної відмови (Фото: Ali Larijani via X/Handout via REUTERS)

Іран все ще розглядає пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення війни в Перській затоці , попри на початкову негативну реакцію. Тегеран поки що утримався від повної відмови.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Публічно іранські офіційні особи висловили нищівну зневагу щодо перспективи будь-яких переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Однак затримка з наданням відповіді Пакистану, який передав 15-пунктну пропозицію від імені Вашингтона, схоже, сигналізує про те, що принаймні деякі фігури в Тегерані можуть її розглядати, зазначають журналісти.

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Коментарі співрозмовника Reuters про те, що пропозиція все ще розглядається, суперечать повідомленням іранського Press TV, яке з посиланням на анонімне джерело заявило про відмову.

Високопоставлений чиновник пакистанської служби безпеки сказав, що Ісламабад зв’язався з міністром закордонних справ Ірану та все ще очікує офіційної відповіді.

«Іранці сказали нам, що зв’яжуться з нами сьогодні ввечері. ЗМІ повідомляють, що вони відмовилися. Але ми не отримали жодного офіційного підтвердження від Ірану. Тож ми просто чекаємо. Вони всі в підпіллі, зв’язок — це величезна проблема», — сказало друге пакистанське джерело.

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкдав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

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Видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході. Загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї. Також обговорюються морські маршрути.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.