Вашингтон хоче отримати від Тегерана підтвердження того, що країна не займатиметься розробленням ядерної зброї, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Низка розбіжностей на переговорах США та Ірану пов’язана з вимогою Тегерана контролювати Ормузьку протоку, а також з дискусією навколо його запасів збагаченого урану.

Про це пише Axios із посиланням на джерело, обізнане про перебіг переговорів у Пакистані, внаслідок яких сторони не досягли угоди.

Тупикова ситуація на переговорах ставить під загрозу двотижневе перемир’я, констатує видання.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що сторони провели «змістовні дискусії» протягом 21 години, але розбіжності подолано не було.

Він також заявив, що «це погана новина для Ірану набагато більшою мірою, ніж для США».

Венс підкреслив, що американська сторона ясно «позначила свої «червоні лінії», проте Іран не прийняв ці умови.

Віцепрезидент також зазначив, що Вашингтон хоче отримати від Тегерана підтвердження того, що країна не займатиметься розробкою ядерної зброї, і не тільки зараз, а й у довгостроковій перспективі.

«Ми цього поки що не бачимо. Але сподіваємося, що побачимо», — сказав він.

Джей Ді Венс зазначив, що США були «доволі гнучкими і поступливими», вели переговори сумлінно, але істотного прогресу домогтися не вдалося.

Своєю чергою низка іранських ЗМІ стверджують, що переговори провалилися через нереалістичність позиції Вашингтона і його «надмірні вимоги», пише Axios.

Того, що в суботу буде досягнуто остаточної угоди, ніхто не очікував. Однак США зберігали надію на відчутний імпульс для продовження переговорів, навіть якщо це означало б продовження режиму припинення вогню, зазначає видання.

У коментарях Венса було мало оптимізму, хоча він і не заявив, що США виходять із переговорів, резюмує Axios.

Він сказав, що Вашингтон зробив Тегерану «остаточну і найкращу пропозицію».

«Подивимося, чи приймуть її іранці», — додав віцепрезидент США.

У ніч із 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

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Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану, своєю чергою, теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню і про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

10 квітня Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити воєнні дії, якщо не буде укладено мирної угоди.

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь було створено — найкращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.

Також Трамп заявив, що в Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

12 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції за підсумками переговорів у Пакистані заявив, що переговори з Іраном завершилися безрезультатно.