Президент Ірану розповів Путіну про «найбільшу перешкоду» на шляху до угоди із США

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у неділю, 12 квітня, поспілкувався телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та розповів йому про результати переговорів із США в Пакистані. Про це пише CNN .

Пезешкіан заявив Путіну, що найбільшою перешкодою для досягнення угоди між Іраном та США є «подвійні стандарти та гегемоністський підхід американської сторони», повідомив іранський державний мовник IRIB.

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Пезешкіан також стверджував російському диктатору, що Іран «повністю готовий досягти збалансованої та справедливої угоди, яка забезпечить тривалий мир і безпеку в регіоні». Він додав, що «червоною лінією» для Ірану є його національні інтереси та права іранського народу.

За словами Пезешкіана, угода із США буде можливою, якщо Штати поважатимуть міжнародні правові рамки, повідомляє IRIB.

Переговори США з Іраном — що відомо

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню і про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

10 квітня американський президент попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирної угоди. Також Трамп заявив, що в Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

12 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції за підсумками переговорів у Пакистані заявив, що переговори з Іраном завершилися безрезультатно.

У цей день близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що Тегеран під час переговорів відкинув умови Вашингтона щодо Ормузької протоки і ядерної енергетики.