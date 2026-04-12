Президент Ірану розповів Путіну про «найбільшу перешкоду» на шляху до угоди із США
Президент Ірану Масуд Пезешкіан 12 квітня провів телефонну розмову з Путіним (Фото: Iran’s Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
Президент Ірану Масуд Пезешкіан у неділю, 12 квітня, поспілкувався телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та розповів йому про результати переговорів із США в Пакистані. Про це пише CNN.
Пезешкіан заявив Путіну, що найбільшою перешкодою для досягнення угоди між Іраном та США є «подвійні стандарти та гегемоністський підхід американської сторони», повідомив іранський державний мовник IRIB.
Пезешкіан також стверджував російському диктатору, що Іран «повністю готовий досягти збалансованої та справедливої угоди, яка забезпечить тривалий мир і безпеку в регіоні». Він додав, що «червоною лінією» для Ірану є його національні інтереси та права іранського народу.
За словами Пезешкіана, угода із США буде можливою, якщо Штати поважатимуть міжнародні правові рамки, повідомляє IRIB.
Переговори США з Іраном — що відомо
У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.
Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню і про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».
10 квітня американський президент попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирної угоди. Також Трамп заявив, що в Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.
12 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції за підсумками переговорів у Пакистані заявив, що переговори з Іраном завершилися безрезультатно.
У цей день близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що Тегеран під час переговорів відкинув умови Вашингтона щодо Ормузької протоки і ядерної енергетики.