Пакистан заявив про готовність провести та сприяти переговорам між США та Іраном «найближчими днями», повідомляє CNN .

«Пакистан буде радий провести та сприяти проведенню конструктивних переговорів між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного та тривалого врегулювання поточного конфлікту», — заявив у неділю, 29 березня, міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар.

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Дар зазначив, що як Іран, так і США «висловили повну підтримку та довіру до наших зусиль» щодо сприяння переговорам.

Він також повідомив, що провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, які підтримали ініціативу Пакистану.

27 березня спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що вже «цього тижня» можуть відбутися переговори з Іраном.

«Ми думаємо, що цього тижня відбудуться зустрічі. Ми, безумовно, на це сподіваємося. Судна ходять. Це дуже-дуже хороший знак. У нас є перерва; у нас є продовження. Ми розглядаємо це як справді позитивний момент», — заявив він під час конференції в Маямі.

23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

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Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

27 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.