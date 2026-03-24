Президент США Дональд Трамп, схоже, сповнений рішучості досягти угоди з Іраном , спрямованої на припинення воєнних дій на Близькому Сході. Однак малоймовірно, що Тегеран погодиться на вимоги Вашингтона.

Про це агентству Reuters повідомили троє високопоставлених ізраїльських чиновників.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що вважають малоймовірним, що Тегеран погодиться на вимоги Сполучених Штатів в будь-якому новому раунді переговорів, які зірвалися 28 лютого з початком американо-ізраїльської війни проти Ірану.

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Ці вимоги Вашингтона, ймовірно, включатимуть обмеження ядерної та балістичної програм Ірану.

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Після заяви американського президента ціна на нафту марки Brent впала до $96 за барель, хоча раніше вона досягала $114,43. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Своєю чергою Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США. Міністерство закордонних справ Ірану назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

24 березня іранські ЗМІ заявили, що США та Ізраїль атакували енергетичну інфраструктуру Ірану в провінції Ісфахан і в південно-західному місті Хорремшехр.