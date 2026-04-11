Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув на переговори з іранськими посадовцями в Ісламабаді (Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Делегації США та Ірану прибули до столиці Пакистану Ісламабада для «вирішальних» переговорів щодо миру.

Про це у суботу, 11 квітня, повідомило Sky News.

Іранську делегацію очолють спікер парламенту та міністр закордонних справ.

Видання також повідомило, що до Пакистану прилетіла й американська делегація, яку очолює віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Перед переговорами Іран висунув дві основні умови: припинення вогню в Лівані та розмороження іранських активів, там стерджують, що це було частиною попередніх домовленостей.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф назвав ці переговори «вирішальним етапом», на якому складні питання мають бути вирішені шляхом домовленостей.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що головним пріоритетом можливої угоди з Іраном є обмеження його ядерної програми, а не питання Ормузької протоки. Водночас він висловив переконання, що протоку буде відкрито «автоматично» та досить швидко, незалежно від дій Тегерана.

Також президент США заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

8 квітня Дональд Трамп погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

