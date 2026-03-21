Трамп заявив, що переговори США з Росією щодо України тривають майже щодня

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Вашингтоном і Москвою щодо врегулювання війни Росії проти України тривають «майже щодня», попри ескалацію на Близькому Сході.

Про це він сказав на зустрічі з пресою у Вашингтоні, відповідаючи на запитання кремлівського агентства ТАСС.



За словами Трампа, США досягають «великого прогресу» і домовленість може бути досягнута. Водночас напередодні Кремль заявляв, що тристоронні переговори за участю США, Росії та України перебувають на «ситуативній паузі» після початку війни з Іраном.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що консультації можуть відновитися, коли США знову зможуть приділяти більше уваги українському напрямку. Водночас президент України Володимир Зеленський 20 березня заявив, що очікує визначення чітких термінів наступного раунду переговорів із США.