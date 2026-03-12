Делегації США та РФ провели зустріч у Флориді — Віткофф

У середу, 11 березня, у Флориді відбулася зустріч американської та російської делегацій .

Про це у соцмережі X повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Російську делегацію очолював спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв. До складу американської делегації, окрім Віткоффа, увійшли зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

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«Сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв’язку», — написав Віткофф.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що Кирило Дмитрієв прибув до Флориди для переговорів з представниками адміністрації Трампа.

Зазначається, що зустріч за участю Дмитрієва присвячена економічному співробітництву між Росією та США.

11 березня Стів Віткофф заявив, що США бачать ознаки можливого «переломного моменту» в переговорах між Києвом, Москвою і Вашингтоном щодо завершення війни країни-агресора РФ проти України.

За його словами, переговори між Україною, Росією та США йдуть повільніше, ніж очікував американський президент Дональд Трамп. Зокрема, тристороння зустріч, яка була запланована на цей тиждень, перенесена на наступний.

«Процес рухається вперед. Думаю, тристоронню зустріч перенесуть на якийсь час на наступний тиждень. Ми налаштовані позитивно і будемо зберігати оптимізм. Це війна, яка повинна закінчитися», — сказав Віткофф.

10 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона була готова до тристоронньої зустрічі з США та РФ у Туреччині, але американці запропонували перенести її на наступний тиждень.

2 березня Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх перемовин має відбутися в період із 5 до 9 березня. Тоді він так само говорив про готовність української делегації і зауважував, що ситуація у Перській затоці на цю готовність не впливає.

26 лютого президент України повідомляв, що наступна тристороння зустріч переговорних команд відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Проте 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму.

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Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю атакував ракетами сам Ізраїль, а також низку країн Перської затоки — зокрема й ОАЕ.