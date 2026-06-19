«Питання в якому форматі». Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних перемовин

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України буде відновлений. Водночас, за його словами, остаточний формат майбутнього дипломатичного треку поки що залишається невизначеним.

Про це він сказав у п’ятницю, 19 червня, під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек — американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були», — зазначив глава держави.

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Він підкреслив, що Україна розраховує на низку ключових рішень, зокрема щодо гарантій безпеки після завершення війни та майбутнього членства в Європейському Союзі.

Також Зеленський зауважив, що Росії наразі надається можливість визначитися з форматом подальших переговорів.

За даними The Economist, після саміту G7 15−17 червня у французькому Евіані неформальні переговори з Росією відновилися, і щодня відбуваються контакти української та американської перемовних груп щодо можливого двоетапного припинення вогню.

18 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Трамп спочатку був переконаний у поразці України у війні проти РФ, але згодом змінив думку, побачивши стійкість і здатність українців продовжувати боротьбу.

Сам Трамп заявив, що Україна «досить добре тримається» у війні проти Росії, попри значну перевагу Москви у військових ресурсах.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.