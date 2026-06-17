Рада ЄС почала підготовку до відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття переговорних кластерів 2−6 для України та Молдови, розглядаючи результати скринінгу та необхідні реформи для подальшого просування процесу вступу до Євросоюзу.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на трьох європейських дипломатів та посадовця ЄС.

Там зазначили, що у середу, 17 червня, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA), до складу якої входять представники всіх 27 країн-членів Євросоюзу, почала аналізувати результати скринінгу за всіма ще не відкритими кластерами для обох держав.

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У виданні наголосили, що йдеться про кластери з другого по шостий. Початок цього розгляду означає запуск офіційної технічної процедури підготовки до їхнього відкриття та подальшого обговорення між країнами ЄС, підкреслили там.

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За інформацією джерел видання, наступним етапом стане оцінка результатів скринінгу та їхнє формальне затвердження Комітетом постійних представників ЄС (COREPER). Розгляд питання може розпочатися вже наступного тижня, додали там.

Після цього COELA та COREPER мають узгодити спільні позиції Євросоюзу щодо кожного кластера. У цих документах будуть визначені необхідні реформи, які Україна та Молдова повинні виконати для просування переговорів, що стане фінальним кроком перед відкриттям кластерів.

Євроінтеграція України — що відомо

Усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови 15 червня, що європейські топпосадовці вже назвали «визначальним моментом для Європи».

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

Напередодні нинішньої зустрічі в Люксембурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила значні успіхи Києва на реформаторському шляху, наголосивши, що за останній рік Україна зробила величезний крок назустріч європейській спільноті. Водночас у західних ЗМІ та дипломатичних колах точаться дискусії щодо темпів розширення блоку.

Зокрема, видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки. Водночас у кулуарах ЄС обговорюють можливість майбутнього розділення пари Україна-Молдова, оскільки, за оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів наразі просувається по низці внутрішніх реформ дещо швидше за Київ.

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16 червня в Європейській правді писали, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів із Європейським Союзом 14 липня в межах процесу вступу до ЄС. Хоча дата ще не затверджена офіційно, європейські посадовці вже попередньо обговорили таку можливість, а єврокомісарка Марта Кос натякнула на відповідне рішення в липні.