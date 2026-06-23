Україна та Південна Корея проведуть переговори щодо полонених з КНДР

Наступного тижня, 30 червня, у Сеулі міністри закордонних справ України та Південної Кореї проведуть переговори щодо військовополонених з КНДР , які воювали на боці Росії.

Про це повідомляє Reuters.

У МЗС Південної Кореї заявили, що країна готова прийняти всіх північнокорейських військовополонених, які воювали на боці Росії, якщо вони цього бажають.

Реклама

«Південна Корея виступає проти будь-якої репатріації північнокорейських військовополонених до Росії чи Північної Кореї всупереч їхній волі», — цитує агентство МЗС Південної Кореї.

У грудні 2025 року двоє північнокорейських солдатів, взятих у полон в Україні під час бойових дій на боці Росії, написали листа, в якому висловили бажання виїхати до Південної Кореї.

4 травня диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин назвав молодь основною силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та закликав її підтримати війну в Україні на боці РФ.

27 квітня Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» політику Росії щодо «захисту її суверенітету, територіальної цілісності та інтересів безпеки».

Також він хвалив солдатів КНДР, які вчинили самогубство під час боїв у Курській області.