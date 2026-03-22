Зеленський заявив, що за підсумками переговорів із США є сигнали про можливість продовження обмінів

22 березня, 21:44
Володимир Зеленський зазначив, що Путін не хоче закінчувати війну, але головне, що цього хоче світ (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)

Володимир Зеленський зазначив, що Путін не хоче закінчувати війну, але головне, що цього хоче світ (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів та обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 22 березня.

«Сьогодні вже була доповідь нашої переговорної групи — другий день зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів. … Важливо, щоб в агресора не було винагороди за цю війну. І важливо, щоб ми всі не були змушені повертатися до війни через місяці чи роки, тобто щоб гарантії безпеки для України та всієї Європи були достатніми для миру — для надійного миру», — заявив президент України.

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Він зазначив, що після повернення переговорної групи до України будуть детально обговорені всі аспекти зустрічей, та висловив сподівання, що можливе продовження обмінів стане підтвердженням ефективності дипломатії.

«Це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде», — сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що Путін не хоче закінчувати війну.

«Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну», — додав він.

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21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що відбулась зустріч між українською делегацією та представниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Маямі, і що переговори продовжаться 22 березня.

«Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну — війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна», — заявив Зеленський, наголосивши, що найголовніше — визначити, наскільки російська сторона готова до реального завершення війни.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров розповів, що сторони продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку та приділили окрему увагу узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України переговори зі США Обмін полоненими Володимир Зеленський

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