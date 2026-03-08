Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Аль-Шаті в Абу-Дабі, 23 січня 2026 року (Фото: Hamad Al Kaabi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Війна в Ірані вплинула на мирні переговори щодо врегулювання російсько-української війни за посередництва США, вважає політолог Ігор Рейтерович. Як саме і чого тепер буде прагнути РФ, він розповів в ефірі Radio NV .

Ігор Рейтерович політолог, політичний консультант

[Війна в Ірані] наклала [свій відбиток] насправді. І я не виключаю, що зараз розмови про продовження перемовин і про відновлення цього переговорного треку якраз пов’язані з тим фактом, що Росія зацікавлена в цьому.