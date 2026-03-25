Міністр закордонних справ України у 2014−2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю Radio NV — про відсутність прогресу у мирних переговорах та стратегію Росії і США у взаємовідносинах.

— Пане Павле, ми, звісно, усі здогадувалися, що де б і з ким не відбувалися зустрічі і переговори про завершення війни, вони не приносять реального результату. Але після повернення української делегації зі Сполучених Штатів напередодні вголос це констатував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що, на жаль, руху немає, Росія миру не хоче, тому і прогресу в переговорах не сталося. Тепер це озвучив президент. І що нам тепер з цим робити? Як це розуміти? Може, тепер якась стратегія буде змінена?

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— По-перше, це не означає, що ми можемо якось закошмарити ці переговори. А якщо закошмарити, тільки в позитивному сенсі.