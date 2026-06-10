Туск заявив, що Польща має брати участь у переговорах щодо припинення вогню в Україні

Польща має брати участь у переговорах, які спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі після зустрічі лідерів Великої Британії, Німеччини та Франції з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні, повідомляє Reuters.

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Видання зазначає, що відсутність Туска на переговорах у Лондоні викликала у Варшаві питання про те, чи не відтісняють Польщу на другий план.

«Я дуже обережний щодо ідей, які виникають у Західній Європі, про якнайшвидший початок діалогу або розмови з Путіним щодо України», — заявив Туск.

Туск також висловив невдоволення форматом E3, до якого входять Велика Британія, Франція і Німеччина, але не інші європейські союзники України.

«Я поговорив із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка не в захваті від існування такого формату. Будь-які домовленості, в яких Польща не бере участі, не матимуть обов’язкової сили для Польщі», — наголосив він.

Туск заявив, що «найближчими днями» відбудеться зустріч щодо України, в якій візьмуть участь Польща та Італія, а також Велика Британія, Німеччина і Франція.

7 червня Зеленський повідомив про зустріч у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у форматі E3 — Україна. Вони обговорили ситуацію на полі бою і захист від балістики.