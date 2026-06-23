Путін заявив, що РФ готова до переговорів з Україною, але на основі Стамбульських домовленостей

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до переговорів, але на основі домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі.

Про це він повідомив під час онлайн-наради з урядовцями, передає BBC.

«Росія, як уже не раз говорилося, готова до мирних переговорів з Україною. Готова на базі домовленостей, які були досягнуті ще у Стамбулі та були парафовані українською делегацією», — сказав Путін.

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Також він нагадав про свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, після якої Кремль став називати головною умовою перемир’я відмову України від усього Донбасу, у тому числі від контрольованих ЗСУ територій. Стамбульські угоди цього не передбачали.

Описуючи свої переговорні вимоги, диктатор сказав, що вони мають ґрунтуватися «на базі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на базі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, та реалій на землі».

Путін стверджує, що Україна завдає ударів по Росії тільки з однією метою — створити для себе сприятливі умови у разі початку мирних переговорів із сильних позицій.

Переговори України з Росією: останні новини

Стамбульські домовленості були підготовлені навесні 2022 року, далі переговори Росії та України були перервані та відновлені у 2025 році за участю США. Переговорний процес припинився після початку війни Сполучених Штатів з Іраном.

У березні 2026 року речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Стамбульські домовленості 2022 року «вже не актуальні», бо «не відповідають ситуації».

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Він також заявив про готовність заморозити лінію фронту. Путін відхилив пропозицію про зустріч.

15 червня Зеленський заявив, що запропонував Путіну зустрітися під час саміту G7, який проходив 15−17 червня у французькому Евіані. Однак Пєсков в черговий раз повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві.

Крім того, спікер Кремля стверджував, що російський диктатор не отримував запрошення від Києва провести зустріч на полях саміту G7.

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23 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова до відновлення переговорів з Україною «в будь-який час і в тій точці, в якій вони зупинилися».

Своєю чергою Путін того ж дня сказав, що у нього немає передумов для зустрічі з Зеленським.