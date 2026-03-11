Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер у Кремлі, 2 грудня, 2025 рік (Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS)

Спеціальний посланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв наразі перебуває у Флориді для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що зустрічі Дмитрієва присвячені економічному співробітництву між Росією та США.

19 лютого Кирило Дмітрієв заявив, що Росія запропонувала США проєкти на понад 14 трильйонів доларів в обмін на зняття санкцій.

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Посланець Путіна у соцмережі Х писав, що Сполучені Штати зрештою скасують санкції проти РФ, оскільки це «не вигідно» американським компаніям.

«Скасування санкцій проти Росії відповідає інтересам США. Портфель потенційних американсько-російських проєктів перевищує 14 трильйонів доларів», — стверджував Дмітрієв.

10 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона була готова до тристоронньої зустрічі з США та РФ у Туреччині, але американці запропонували перенести її на наступний тиждень.

2 березня Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх перемовин має відбутися в період із 5 до 9 березня. Тоді він так само говорив про готовність української делегації і зауважував, що ситуація у Перській затоці на цю готовність не впливає.

26 лютого президент України повідомляв, що наступна тристороння зустріч переговорних команд відбудеться в Абу-Дабі на початку березня. Проте 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму.

Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю атакував ракетами сам Ізраїль, а також низку країн Перської затоки — зокрема й ОАЕ.