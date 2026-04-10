Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел агенції, сторони обговорюють мирну угоду щодо України та економічне співробітництво між США і Росією.

Як зазначає Reuters, візит Дмитрієва відбувається напередодні рішення США щодо продовження санкцій проти російської нафти, строк дії яких спливає 11 квітня.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудуться тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України, які були призупинені через конфлікт на Близькому Сході.

За його словами, українська сторона мала розмову з представниками американської групи, під час якої домовилась про проведення тристоронньої зустрічі найближчим часом. Зеленський зауважив, що також можливий формат, коли представники США приїдуть для переговорів до України, а потім — до РФ.

6 квітня під час вечірнього відеозвернення Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує свої пропозиції для посилення документу щодо гарантій безпеки. Наразі, за словами президента, з цього питання триває предметна робота з американською стороною.

3 квітня під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що запросив до Києва американську переговорну делегацію, а також заявив, що Україна найближчими днями впише в розроблений документ відповіді на питання щодо гарантій безпеки.

8 квітня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що запрошення спецпредставників президента США Дональда Трампа до Києва в силі.

«Що стосується американських гостей, то ми дійсно запрошуємо, це в силі, і ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність», — сказав Тихий на брифінгу.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов у інтерв'ю Bloomberg повідомляв, що у квітні Україна очікує на приїзд американської делегації на чолі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. За словами Буданова, візит може відбутися невдовзі після православного Великодня (цьогоріч відзначається 12 квітня).

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Володимир Зеленський на Конгресі місцевих і регіональних влад також зазначав, що процес тристоронніх переговорів буде відновлено.