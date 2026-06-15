Мерц заявив про появу першого «вікна для дипломатії» щодо припинення війни в Україні

Перед початком саміту Групи семи (G7) у понеділок, 15 червня, у французькому Евіані з'явилися перші ознаки можливого відкриття простору для дипломатичного врегулювання війни в Україні .

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє The Guardian.

Глава німецького уряду висловив стриманий оптимізм щодо майбутніх міжнародних переговорів на полях саміту.

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«Уперше може відкритися вікно для дипломатії з метою припинення війни в Україні», — зазначив Мерц.

Він також додав, що планує детально та ґрунтовно обговорити ці дипломатичні перспективи з президентом США Дональдом Трампом одразу після його прибуття до Евіана.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі військова ситуація для України є найсприятливішою за останні два з половиною роки. За його словами, ситуація поступово повертається на користь Києва, а «Росія день за днем втрачає ініціативу» на полі бою.

Переговори про закінчення війни в Україні — що відомо

Саміт лідерів «Групи семи» проходить у французькому Евіані з 15 по 17 червня. Однією з головних тем зустрічі стане обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планують скоординувати позиції із президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Еммануелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.

Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» та заявив, що Москві «важко уявити» переговори на подібній основі.

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15 червня Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися безпосередньо під час саміту G7 у Франції за участю лідерів США та Європи, проте Кремль укотре проігнорував можливість реального діалогу.