Угорщина погодилася на відкриття третього кластера для Молдови (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) 17 липня Угорщина заблокувала початок відкриття переговорних кластерів №2 і №3 для України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на власні джерела в ЄС.

Водночас Будапешт погодився на відкриття кластера № 3 для Молдови, однак цю пропозицію не підтримала більшість країн-членів ЄС, тож жодного рішення ухвалено не було.

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«Сьогодні COELA обговорювала результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови з тим, щоб затвердити їх та надіслати обом державам офіційні листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції по обом кластерам. Але Угорщина дала зелене світло лише надсиланню листа Молдові щодо кластера № 3», — розповів один зі співрозмовників видання.

За даними ЄП, представники інших держав ЄС виступили проти такого розділення України та Молдови у перемовинах про вступ і не підтримали цей варіант.

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У результаті, через відсутність консенсусу, було вирішено повернутися до питання затвердження результатів скринінгу кластерів 2 та 3 для України та Молдови на наступному засіданні COELA у середу, 22 липня.

Варто зауважити, що 22 липня — останнє засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) перед літньою перервою.

Перша зустріч експертів з розширення у Брюсселі після літніх відпусток запланована на 1 вересня.

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.

14 липня Європейський Союз офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною про вступ до ЄС, який стосується зовнішніх відносин.