У Кремлі цинічно заявили, що «територіальні суперечки» між Україною і РФ «полягають у кількох кілометрах»

Прессекретар диктатора країни-агресора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що «розбіжності» в територіальних суперечках між Україною і Росією перебувають у площині «лише кількох кілометрів».

Про це 12 квітня Пєсков заявив у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

«Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах», — сказав прессекретар Путіна.

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Далі Пєсков почав стверджувати, що «стабільний мир» у перспективі можна забезпечити «найближчим часом», але для цього президент України Володимир Зеленський нібито «має ухвалити певні рішення». Доти, стверджує путінський спікер, розв’язана РФ війна проти України «триватиме».

Крім того, Пєсков заявив, що Великоднє перемир’я — «гуманітарний жест з боку Путіна», а Великдень — «свято, яке вшановують і росіяни, і українці».

Цілком ймовірно, заява Пєскова про «кілька кілометрів» стала реакцією на нещодавні слова віцепрезидента Джей Ді Венса. 8 квітня під час візиту до Угорщини той сказав, що не вважає доцільними «торги» між Україною та РФ за «кілька квадратних кілометрів території».

«Що я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, ми зараз говоримо про торги за кілька квадратних кілометрів території в ту чи іншу сторону. Чи варте це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських юнаків? Чи варте це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно „ні“», — заявив віцепрезидент США.

9 квітня президент України Володимир Зеленський прокоментував слова Венса. Він зазначив, що віцепрезидент США не бере участі в переговорах України, США та РФ. Інакше, як сказав Зеленський, і Венс, і інші чиновники «глибше б розбиралися, що таке „клаптик (землі — ред.)“, що таке… незалежна територія України».

«Поки що ми говоримо про сильні гарантії безпеки, і поки що у нас їх просто немає. Просто в України немає гарантій безпеки, щоб говорити про інші кроки. І, безумовно, кожен квадратний метр нашої землі — це українська земля, а, за всієї поваги до будь-кого з наших партнерів, точно не їхня», — підсумував глава української держави.