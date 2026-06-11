Колишній спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог на дискусії у Давосі, Швейцарія, 21 січня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Victor Pinchuk Foundation)

Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що переговорний процес між Україною, США та Росією наразі «фактично призупинений». Про це він сказав у коментарі Суспільному .

«Пам’ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, [Стів] Віткофф та Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож, добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре», — сказав Кіт Келлог.

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Він додав, що фокус США на війні проти Ірану залишає Україні можливість самостійно вести боротьбу з Росією.

«Україна справді добре справляється із Росією», — зазначив дипломат.

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Келлог також наголосив, що санкційний пакет США проти Росії «ще не завершений», відповідаючи на питання про можливе послаблення обмежень.

Щодо листа президента Володимира Зеленського до диктатора РФ Володимира Путіна Келлог зазначив, що не бачив документа, проте вважає позитивним сам факт початку діалогу.

Мирні переговори України та РФ — головне

Після тристоронніх зустрічей на початку 2026 року переговори у форматі Україна — РФ — США призупинилися через війну в Ірані.

7 травня президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв, що лідери ЄС готові почати переговори з Росією.

Диктатор Путін пропонував залучити проросійського ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника від ЄС для переговорів щодо припинення війни, однак Україна виступила проти. Офіційний Берлін також відкинув цю ідею.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому український президент закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч.

Путін відкинув ідею зустрічі з Зеленським та розкритикував лист.

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8 червня Зеленський заявив, що погодився б на замороження лінії фронту та перехід до дипломатичного врегулювання війни.

Тоді ж стало відомо, що у травні до Києва приїздив російський олігарх Роман Абрамович і зустрічався з Зеленським. Він мав переконати Путіна у необхідності двосторонньої зустрічі лідерів. Ключовим повідомленням зі сторони Києва було те, що Україна не погодиться вийти з Донбасу, заявляв Зеленський.