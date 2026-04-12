Трамп заявив, що для нього «не має значення», чи укладуть США угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього «не має значення», чи буде досягнуто угоди з Іраном .

Про це повідомляє Sky News.

«Незалежно від того, що станеться, ми виграємо. Чи укладемо ми угоду, чи ні — для мене це не має значення. Ми повністю перемогли цю країну, тож подивимося, що буде. Можливо, вони укладуть угоду, можливо — ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми виграємо», — заявив Трамп.

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Раніше Трамп заявив, що Ормузька протока незабаром знову буде відкрита — незалежно від того, чи співпрацюватиме Іран.

«Я думаю, що це відбудеться досить швидко. А якщо ні, ми зможемо завершити це так чи інакше, — заявив Трамп.

Водночас президент США наголосив, що головним пріоритетом угоди з Іраном є обмеження ядерних можливостей країни.

10 квітня Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яка коли-небудь була створена — кращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.

Також Трамп заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

Припинення вогню та переговори з Іраном

В ніч з 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня Іран заявив про обстріл свого НПЗ на острові Лаван, що є порушенням перемир’я. Згодом Тегеран звинуватив Сполучені Штати у новому порушенні угоди про припинення вогню через масштабні атаки Ізраїлю на Ліван. У Білому домі заявили, що угода не розповсюджується на Ліван.

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8 квітня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.

Переговори між США та Іраном відбуваються 11 квітня в Ісламабаді.

Трамп заявив, що американські війська залишатимуться поблизу Ірану до досягнення остаточної мирної угоди. Якщо угоди не буде — війна відновиться з новою силою.