Іранська делегація прибула до Швейцарії для переговорів зі США

Делегація Ірану прибула до Швейцарії для переговорів зі США (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Високопоставлена делегація Ірану прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі Сполученими Штатами . Про це повідомляє Reuters .

Делегацію очолює головний перемовник Ірану Мохаммад Багер Галібаф. До її складу також увійшли міністр закордонних справ Аббас Арагчі, а також представники сфери безпеки, представників центрального банку та нафтової галузі.

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Також повідомляється, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів із Вашингтона для участі в зустрічах.

Угода США та Ірану про припинення війни — головне

Вночі 18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення конфлікту на Близькому Сході. Причому кожен із них зробив це окремо: Трамп підписував документ, перебуваючи у Франції.

Телеканал CNN оприлюднив текст меморандуму, що складається з 14 пунктів. Згідно з документом, США дозволять Ірану експортувати нафту та знімуть санкції, і Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку в розмірі 300 млрд доларів за умови виконання зобов’язань щодо ядерної програми. За даними The Guardian, Іран погодився «розбавити» свій збагачений уран, не вивозячи його з країни.

Після підписання меморандуму Іран зобов’язується протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затокою. Очікується, що після цього сторони мають розпочати 60-денні перемовини, за результатами яких — підписати остаточну мирну угоду.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Тоді ж віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Швейцарії, де мав відбутися новий раунд переговорів з Іраном, оскільки деталі зустрічі ще не були погоджені. Іранська делегація також призупинила підготовку до візиту через поновлення ізраїльських ударів по півдню Лівану.

20 червня американський посадовець розповів CNN, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушили до Швейцарії з метою відновлення переговорів з Іраном після зриву попереднього раунду.