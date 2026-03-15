Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і спікер Кремля Дмитро Пєсков (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Помічник російського диктатора із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков обматюкав помічників французького президента , які приїжджали до Москви, аби обговорити включення європейських представників до процесу мирних переговорів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними газети, радники президента Франції, Бертран Бюшвальтер та Еммануель Бонн, приїздили до Москви у лютому. Французькі чиновники наполягали на тому, щоб Москва погодилася з присутністю європейських союзників Києва за столом переговорів.

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«Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: „Вибачте, насправді ми не повинні, йдіть нах*й“», — розповів високопоставлений європейський дипломат.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив FT, що «європейці не хочуть допомагати мирному процесу».

«Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. Тож насправді нічого позитивного він не почув», — сказав Пєсков.

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Як повідомляло агентство Reuters, 3 лютого глава дипломатичної служби президента Франції Еммануеля Макрона Еммануель Бонн побував у Москві, де провів переговори з російськими чиновниками. Одне з джерел повідомило, що метою зустрічі Бонна з росіянами був діалог щодо ключових питань, насамперед — щодо війни РФ проти України.

3 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підготовка до відновлення діалогу між європейцями і Путіним поки триває на «технічному рівні», незважаючи на відсутність реальної готовності Росії до мирних переговорів.

Раніше, у грудні 2025-го, Макрон заявляв, що Європі було б «корисно» відновити діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.

21 грудня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков сказав, що російський диктатор готовий до переговорів із Макроном, «якщо є взаємна політична воля».