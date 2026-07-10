Парламент Німеччини відмовився відправити в Україну ракети Taurus та збільшити військову допомогу

Парламент Німеччини відхилив ініціативу фракції Союз 90/Зелені щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus , додаткового виробництва Patriot PAC-2 у та збільшення військової і гуманітарної підтримки.

Про це повідомляє Укрінформ.

За проєкт постанови під назвою Завершити російську війну проти України — вже зараз додатково посилити Україну у військовому і гуманітарному вимірах проголосували 79 депутатів, проти — 510. Ще один парламентар утримався.

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Представляючи ініціативу, голова Німецько-української парламентської групи Робін Вагенер заявив, що РФ вже готується до нових атак проти України, а Берлін має діяти рішучіше.

Він зазначив, що під час останнього масованого російського удару по Україні жодна з 29 балістичних ракет не була збита через нестачу ракет-перехоплювачів. Депутат наголосив, що потрібні нові німецькі ініціативи щодо додаткових ракет для Києва.

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Парламентар також розкритикував нерішучість уряду у питанні російського тіньового флоту та далекобійних ракет Taurus.

Документ пропонує:

негайно передати Україні ракети Taurus з наявних запасів Бундесверу в максимально можливому обсязі;

нарощування українських спроможностей для ураження командних пунктів, пускових установок, військових аеродромів, складів боєприпасів, паливних складів і військових виробництв глибоко на території РФ;

додаткове виробництво ракет-перехоплювачів PAC-2 у Німеччині;

посилення ППО України;

збільшення гуманітарної та енергетичної допомоги;

підтримку захисту української енергетичної інфраструктури;

жорсткіші дії проти російського тіньового флоту.

Урядові фракції ХДС/ХСС і СДПН відхилили ініціативу, водночас заявивши про підтримку України.

Представник ХДС/ХСС Кнут Абрагам сказав, що Taurus може бути одним з інструментів німецької допомоги Києву. Однак рішення щодо таких постачань має залишатися частиною урядової тактики.

Інший парламентар від ХДС/ХСС Тобіас Вінклер заявив, що проєкт постанови Зелених містить «багато обґрунтованих вимог», але створює викривлене уявлення про масштаби німецької підтримки України.

Представник СДПН Йоганнес Шрапс наголосив, що Україна й надалі потребує підтримки, «а саме військової, гуманітарної, фінансової та політичної, і не лише короткостроково, а довгостроково й надійно». Він додав, що підтримка України закріплена і в проєкті федерального бюджету на 2027 рік.

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Раніше в інтерв'ю виданню Bild міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що не бачить потреби у постачанні крилатих ракет Taurus Україні. За його словами, українські сили і без того ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі.

Під час самті НАТО в Анкарі США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція підписали угоду щодо створення у Європі спеціалізованого центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Також видання Європейська правда повідомляло, що міністри оборони Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Латвії, Данії та Польщі звернулися до Єврокомісії з вимогою максимально швидко надати дозвіл на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони американського виробництва для потреб України.