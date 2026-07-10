«Мене це доводить до сказу». Міністр оборони Польщі звернувся до критиків передачі ракет до Patriot Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш позитивно оцінив рішення польського уряду щодо передачі Україні ракет для систем Patriot , зазначивши, що військова допомога Україні належить до національних інтересів Польщі.

Про це повідомляє TVN24.

Глава Міноборони розкритикував заяви з боку оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних партій, які негативно відреагували на передачу Україні кількох ракет для ППО.

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Керівник Бюро міжнародної політики президента Марчин Пшидач у четвер заявив, що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішенні про передачу ракет.

«Це зрада чи просто дурість?» — запитав він.

Косиняк-Камиш нагадав посадовцю, що військова допомога Україні належить до національних інтересів Польщі.

«Я відстоюватиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача щодо тієї нісенітниці, яку він верзе: це зрада чи дурість? Учора НАТО заявило, що ми всі повинні підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією — це найгірший сценарій для нас», — заявив міністр.

Він також наголосив, що краще польські Patriot збиватимуть ракети над Києвом, ніж над Варшавою.

«Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, збожеволіли. Мене це доводить до сказу», — обурився міністр.

8 липня Польща вперше офіційно підтвердила, що передала Україні зенітні керовані ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Через обмежені запаси цього озброєння допомога, ймовірно, складалася лише з кількох десятків ракет або меншої кількості.

Інфографіка: NV

Наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Пізніше Зеленський повідомив журналістам, що в листі до американського колеги він укотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.

Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних ударів України засобами великої дальності. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістику. Унаслідок цієї атаки на столицю загинуло 19 людей.

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8 липня в межах саміту НАТО в Анкарі під час пресконференції з президентом Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.

«Мені на вушко шепнули, що ми надамо їм [Україні — ред.] право виробляти [ракети для — ред.] Patriot… Ми покажемо їм, як це робиться — це дуже складно, але ви швидко зрозумієте, у чому складність… Ми говоритимемо [з Володимиром Зеленським — ред.] про те, щоб надати їм ліцензії на виробництво Patriot. Досить круто, правда?» — сказав глава Білого дому.