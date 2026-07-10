«Мене це доводить до сказу». Міністр оборони Польщі звернувся до критиків передачі ракет до Patriot Україні
Владислав Косиняк-Камиш позитивно оцінив рішення польського уряду щодо передачі Україні ракет для систем Patriot (Фото: REUTERS/Lukasz Glowala)
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш позитивно оцінив рішення польського уряду щодо передачі Україні ракет для систем Patriot, зазначивши, що військова допомога Україні належить до національних інтересів Польщі.
Про це повідомляє TVN24.
Глава Міноборони розкритикував заяви з боку оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних партій, які негативно відреагували на передачу Україні кількох ракет для ППО.
Керівник Бюро міжнародної політики президента Марчин Пшидач у четвер заявив, що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішенні про передачу ракет.
«Це зрада чи просто дурість?» — запитав він.
Косиняк-Камиш нагадав посадовцю, що військова допомога Україні належить до національних інтересів Польщі.
«Я відстоюватиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача щодо тієї нісенітниці, яку він верзе: це зрада чи дурість? Учора НАТО заявило, що ми всі повинні підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією — це найгірший сценарій для нас», — заявив міністр.
Він також наголосив, що краще польські Patriot збиватимуть ракети над Києвом, ніж над Варшавою.
«Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, збожеволіли. Мене це доводить до сказу», — обурився міністр.
8 липня Польща вперше офіційно підтвердила, що передала Україні зенітні керовані ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot. Через обмежені запаси цього озброєння допомога, ймовірно, складалася лише з кількох десятків ракет або меншої кількості.
Наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Пізніше Зеленський повідомив журналістам, що в листі до американського колеги він укотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.
Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних ударів України засобами великої дальності. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістику. Унаслідок цієї атаки на столицю загинуло 19 людей.
8 липня в межах саміту НАТО в Анкарі під час пресконференції з президентом Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot.
«Мені на вушко шепнули, що ми надамо їм [Україні — ред.] право виробляти [ракети для — ред.] Patriot… Ми покажемо їм, як це робиться — це дуже складно, але ви швидко зрозумієте, у чому складність… Ми говоритимемо [з Володимиром Зеленським — ред.] про те, щоб надати їм ліцензії на виробництво Patriot. Досить круто, правда?» — сказав глава Білого дому.