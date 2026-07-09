«МіГи в обмін на дрони»: міністр оборони Польщі натякнув на позитив у перемовинах з Україною

Костиняк-Камиш заявив, що бачить шанси на успішне завершення угоди про передачу МіГ-29 (Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що перемовини щодо умов передачі Україні бойових літаків МіГ-29 в обмін на безпілотні технології тривають, і він бачить шанси на позитивний результат.

Про це повідомляє PAP.

Відповідаючи на запитання про ситуацію довкола цієї угоди, міністр підтвердив, що перемовини продовжуються.

«Обговорюється чітка пропозиція: МіГи в обмін на дрони. Українці сказали „так“, потім почали вагатися. Зараз вони знову ведуть переговори — і це добре. Сподіваюся, цю пропозицію буде успішно фіналізовано», — сказав Косіняк-Камиш.

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Передача МіГ-29 Україні — що відомо

10 грудня 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив переговори з польською стороною щодо передачі винищувачів МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхнього ресурсу.

12 грудня посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що в обмін на літаки Варшава розраховує отримати дронові технології, випробувані в бойових умовах. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик уточнив, що йдеться про 6−8 МіГ-29 із 14, що залишалися в розпорядженні Польщі.

У січні 2026 року Боднар повідомив, що перші чотири літаки готові до відправки, а загалом Київ розраховує отримати близько 10 машин.

30 червня Косиняк-Камиш заявив, що Польща не передасть Україні МіГ-29: «Я запропонував партнерський підхід: винищувачі МіГ в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не була виконана. Тому МіГів для України не буде».

2 липня Wirtualna Polska з посиланням на Міноборони Польщі повідомила, що винищувачі МіГ-29 вирішили вивести з експлуатації.