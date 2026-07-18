Не лише винищувачі. Україна хоче від Польщі ще й обладнання для ремонту МіГ-29

Україна веде з Польщею переговори не лише про передачу винищувачів МіГ-29 , а й про додаткове обладнання та апаратуру для технічного обслуговування авіаційної техніки в обмін на постачання дронів.

Про це Мілітарному повідомили в Міністерстві оборони України.

За словами представників відомства, перемовини щодо можливої передачі авіатехніки для потреб ЗСУ тривають — це узгоджується з нещодавньою заявою міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про відновлення цього процесу.

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Крім літаків, Україна хоче отримати обладнання й апаратуру для обслуговування авіатехніки та відповідну ремонтно-експлуатаційну документацію. Натомість польська сторона зацікавлена в різних типах українських безпілотних систем в обмін на передачу МіГ-29.

У Міноборони підтвердили, що восени минулого року представники ЗСУ вже оглядали частину цих літаків. За даними польського Onet, українські військові інспектували 14 винищувачів і залишилися незадоволені їх станом: через тривалу відсутність належного обслуговування техніка потребує ремонту перед введенням у стрій, а найбільше занепокоєння викликало шасі.

Попри це, українська сторона готова прийняти літаки за умови капітального ремонту й модернізації — таку роботу можна виконати на польському підприємстві WZL-2 у Бидгощі, а фінансувати її, за пропозицією Києва, мала б польська сторона.

Передача Україні польських винищувачів — що відомо

10 грудня 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив переговори з польською стороною щодо передачі МіГ-29 у зв’язку з вичерпанням їхнього ресурсу. 12 грудня посол України в Польщі Василь Боднар підтвердив, що в обмін на літаки Варшава розраховує отримати технології безпілотників, випробувані в бойових умовах, — заступник міністра оборони Цезарій Томчик уточнював, що йдеться про 6−8 МіГ-29 із 14, які залишалися в розпорядженні Польщі.

У січні 2026 року Боднар повідомив, що перші чотири літаки готові до відправлення, а загалом Київ розраховує отримати близько 10 машин.

Однак 30 червня Косіняк-Камиш заявив, що Польща не передасть Україні МіГ-29: «Я запропонував партнерський підхід: винищувачі МіГ в обмін на дрони. Українська сторона спочатку погодилася, але домовленість не було виконано. Тому МіГів для України не буде».

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12 липня ситуація знову змінилася — Польща заявила, що готова допомогти Україні з модернізацією МіГ-29, розраховуючи натомість отримати українські безпілотні технології.