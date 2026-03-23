Раніше The Washington Post повідомила, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (на фото з Володимиром Путіним) нібито регулярно інформував Росію про перебіг обговорень у ЄС (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Країни Євросоюзу дедалі частіше використовують вузькі формати консультацій замість повних засідань за участю всіх держав-членів, щоб н е ділитися чутливою інформацією з Угорщиною.

Про це Politico заявили п’ять європейських дипломатів та чиновників, стурбованих ризиком витоку конфіденційної інформації з Будапешта до Кремля. Стаття вийшла на тлі нових підозр у можливій передачі Будапештом деталей закритих дискусій Москві.

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Раніше видання The Washington Post повідомило про те, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто нібито регулярно інформував міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про перебіг обговорень у ЄС. Угорщина ці звинувачення відкидає.

Видання повідомляє, що натомість ЄС посилює практику переговорів у неформальних малих форматах — E3, E4, Е7, Е8, JEF, NB8, Веймарського трикутника та інших коаліцій, де можна швидше узгоджувати позиції без ризику витоків та присутності Угорщини. Саме в таких форматах нині відбувається більша частина реальної європейської дипломатії, констатують джерела Politico. Наприклад, Веймарський трикутник складається з Франції, Німеччини та Польщі. NB8 — це вісім країн Північної Європи та Балтії. JEF — це Об'єднані експедиційні сили 10 північноєвропейських країн. E3 — найвпливовіші країни Європи у складі Британії, Франції, Німеччини.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який часто відвідував переговори на рівні голів МЗС, на яких був присутній його угорський колега Петер Сіярто, розповів Politico, як ще у 2024 році його попереджали, що угорська сторона може передавати інформацію Росії, і що він та його колеги обмежували інформацію, якою вони ділилися в присутності Сіярто.

Навіть напередодні вирішального саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році дипломати вжили заходів, щоб виключити делегацію Будапешта з делікатних переговорів, сказав Ландсбергіс.

«Ми говорили лише формально, а пізніше перейшли до обговорення досяжних цілей саміту вже без Угорщини», — сказав він.

А Бухарестська дев’ятка, що об'єднує країни Центральної та Східної Європи, розглядала можливість виключення Будапешта з цього формату через провал у досягненні згоди щодо підтримки України.

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За словами одного з дипломатів, з яким поспілкувався Politico, у світлі нових підозр щодо Будапешта Євросоюз може притримувати більше інформації. «Є аргументи на користь засекречення інформації та документів з боку ЄС», — сказав цей співрозмовние. Хоча він пояснив, що використання грифу «секретно» «не є панацеєю», воно може «служити стримуючим фактором проти витоків та передачі конфіденційної інформації третім сторонам».

Однак, як дізнався Politico від своїх п’ятьох дипломатів-співрозмовників, ЄС поки не планує жодної офіційної реакції на ймовірні витоки з боку Будапешта через можливий вплив будь-яких подібних кроків на вибори в Угорщині 12 квітня.

«Я не думаю, що хтось прагне зробити щось, що підлило б олії у вогонь до 12 квітня», — сказало одне з джерел.

Тож офіційний Брюссель дочекається, чи переможе партія Віктора Орбана на цих парламентських виборах.

«Це [ймовірні зливи Москві з боку Будапешта] підриває довіру, співпрацю та цілісність Європейського Союзу, — сказав один з дипломатів. — Це жалюгідна ситуація. Якщо він [Орбан] залишиться після виборів, я думаю, що ЄС має знайти способи вирішити цю проблему в інший спосіб».

Після оприлюднення даних WP прем'єр Польщі Дональд Туск публічно заявив, що Варшава давно підозрювала Угорщину в передачі Росії деталей із засідань Ради ЄС.

Це відбувається паралельно з дедалі глибшим конфліктом навколо блокування Будапештом допомоги Україні. Угорщина заблокувала пакет допомоги Україні на 90 млрд євро, через що лідери ЄС публічно звинувачували Віктора Орбана у підриві єдності блоку.