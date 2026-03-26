Росія планує постачання дронів, продовольства та медикаментів Ірану, щоб посилити його військові можливості та підтримати країну під час спецоперації США та Ізраїлю.

Про це у четвер, 26 березня, пише The Financial Times, посилаючись на дані західної розвідки.

Як зазначають джерела, обговорення передачі дронів між російськими та іранськими посадовцями почалося в закритому форматі вже через кілька днів після ударів по Тегерану з боку Ізраїлю та США. Сам процес підготовки поставок стартував на початку березня і, ймовірно, має завершитися до кінця місяця.

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Видання зазначає, що Росія підтримує тісні зв’язки з Іраном і вже надавала йому допомогу, зокрема супутникові знімки, дані для наведення та розвідувальну інформацію. Передача безпілотників може стати першим підтвердженням того, що Москва готова надавати Тегерану саме летальну військову допомогу від початку війни, підкреслили там.

У Кремлі ці повідомлення традиційно заперечують. Речник Дмитро Пєсков стверджував, що нині поширюється «багато неправдивої інформації», але підтвердив, що діалог із іранським керівництвом триває.

Високопоставлений західний чиновник вважає, що Росія намагається не лише посилити військові можливості Ірану, а й підтримати політичну стабільність його режиму.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Антоніо Джустоцці зазначив, що Ірану потрібні не стільки додаткові дрони, скільки більш технологічно досконалі моделі. За його даними, переговори про передачу таких систем активізувалися одразу після ударів США та Ізраїлю.

Водночас точний тип безпілотників, які Росія може передати, поки невідомий. Ймовірно, йдеться про моделі на кшталт Герань-2, створені на базі іранського Shahed-136, пише FT.

За інформацією джерел, Ізраїль нещодавно завдав ударів по важливому маршруту військових перевезень між Росією та Іраном у Каспійському морі.

Аналітики припускають, що Тегеран може прагнути отримати ці дрони для подальшого копіювання та вдосконалення власних систем. Російські розробки, зокрема поліпшення двигунів, навігації та захисту від радіоелектронної боротьби, можуть значно підвищити ефективність іранських атак, наголосили вони.

Крім того, Іран просив у Росії сучасніші системи протиповітряної оборони, додали у виданні. Раніше сторони домовилися про постачання переносних зенітних комплексів Verba та ракет до них. Водночас Москва відмовилася передавати системи С-400, ймовірно, через ризик подальшої ескалації відносин зі США та складність їхнього обслуговування, яке потребувало б участі російських військових.

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6 березня видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Згодом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі визнав допомогу з боку РФ. Він сказав, що співпраця між Іраном і Росією «не є чимось новим», але не уточнив, чи допомагає російська розвідка знаходити Ірану військові активи США.

12 березня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо застосування шахедів проти США та їхніх союзників.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за даними української розвідки, РФ передала Ірану безпілотники типу Shahed, які Тегеран використав проти американських баз та своїх сусідів на Близькому Сході.