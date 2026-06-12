У Польщі відкрили збір на автобуси для Вінниці після скандалу в Кельце

У Польщі активісти розпочали збір коштів на автобуси для Вінниці після скандалу в Кельце, де частина політиків намагалася пов’язати передачу транспорту з вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери.

Збір на платформі Zrzutka.pl запустив фонд Sikorki na Ukrainie.

Мета кампанії — зібрати 500 тисяч злотих.



За ці кошти активісти хочуть придбати 15 автобусів, яким близько 17 років. За словами організаторів, без викупу транспорт може залишитися на майданчику або піти на брухт.

Реклама

Станом на ніч 12 червня вдалося зібрати понад 145 тисяч злотих.

Фото: zrzutka.pl/

Активісти наголосили, що у разі неможливості придбати й передати автобуси кошти спрямують на потреби, пов’язані із захистом цивільного населення України від російських повітряних атак.

Нагадаємо, раніше мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав прохання про передачу автобусів після політичного скандалу в Кельце. Частина місцевих політиків намагалася пов’язати допомогу Вінниці з вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери, однак відповідне голосування провалилося.