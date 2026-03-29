Новий етап війни. Пентагон веде підготовку до тривалих наземних операцій в Ірані — WP

Пентагон веде підготовку до наземних операцій в Ірані, і, якщо президент США Дональд Трамп схвалить плани, така операція стане новим етапом війни. Він може стати для американських солдатів набагато небезпечнішим, ніж попередні тижні конфлікту.

Про це пише The Washington Post (WP).

За словами чиновників, які побажали зберегти анонімність, потенційна наземна операція не буде повномасштабним вторгненням, а може являти собою рейди, що здійснюються спільними силами підрозділів спеціальних операцій і звичайної піхоти.

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Така місія може поставити американський персонал під безліч загроз, включно з іранськими БпЛА, ракетами, саморобними вибуховими пристроями, а також наземним вогнем, вказує WP.

Останніми днями адміністрація Трампа коливалася між заявами про те, що війна закінчується, і погрозами її ескалації. Президент США висловив бажання вести переговори про припинення воєнного конфлікту, але, як попередила у вівторок прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт, якщо іранський режим не відмовиться від своїх ядерних амбіцій і не зупинить погрози на адресу США та їхніх союзників, Трамп «готовий обрушити на них пекло». У коментарі WP Левітт повідомила, що завдання Пентагону полягає в тому, щоб провести підготовку, яка дозволить головнокомандувачу мати максимальну свободу вибору. Але це, за її словами, не свідчить про те, що американський лідер уже ухвалив рішення.

Як повідомили чиновники, протягом останнього місяця в адміністрації президента обговорювали питання можливого захоплення острова Харк. Один зі співрозмовників WP уточнив, що для досягнення цілей, судячи з усього, буде потрібно «кілька тижнів, а не місяців». Інший чиновник припустив, що потенційні терміни — це «кілька місяців».

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори щодо припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує узгодження угоди дуже скоро.

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26 березня журналіст газети The Wall Street Journal Алекс Ворд повідомив, що щонайменше троє республіканців у Конгресі США натякають на можливу підготовку наземної операції в Ірані, яка може розпочатися найближчим часом.

27 березня видання, посилаючись на представників Міністерства оборони, повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.