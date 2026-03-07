Очільник Пентагону: Трамп контролює ситуацію щодо контактів РФ та Ірану

В інтерв'ю CBS News він заявив, що США «відстежують усе» і враховують це у своїх бойових планах.



«Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким розмовляє», — сказав Гегсет.

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Він також додав, що будь-які контакти, які «не повинні відбуватися» — публічно чи через неформальні канали — «стикаються з серйозною проблемою».

На запитання, чи можуть американці очікувати, що розмови з росіянами припинять їхню участь у конфлікті, Гегсет заявив, що Трамп має «унікальні стосунки» з багатьма світовими лідерами і здатен досягти результатів, недоступних іншим президентам.

Коментуючи ризики для американського персоналу, очільник Пентагону зазначив, що військові, за його словами, розуміють небезпеку служби, однак «турбуватися мають іранці, які думають, що виживуть».

Раніше CBS News із посиланням на джерела повідомляло, що Росія нібито передає Ірану розвідувальні дані про позиції США. Ця інформація також з’являлася в публікаціях американських медіа.