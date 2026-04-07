Пентагон розширює перелік іранських енергооб'єктів , які він може атакувати, включивши до списку об'єкти, що забезпечують паливом і електроенергією як цивільне населення, так і військових.

Такий крок є ймовірним обхідним шляхом, якщо адміністрацію президента США Дональда Трампа звинуватять у воєнних злочинах за атаки на об'єкти критичної інфраструктури, пише американське видання Politico.

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Як повідомили двоє представників Пентагону, імена яких не розкриваються, військові стратеги переглядають список цілей, оскільки США та Ізраїль шукають нові цілі для ударів після п’яти тижнів атак на військові об'єкти Ірану. Подвійне призначення цілей робить їх законними, вказали чиновники.

У публікації підкреслюється, що Трамп опинився у вкрай скрутному становищі, оскільки у США вичерпується перелік стратегічно важливих об'єктів для атак в Ірані, а блокада Ормузької протоки продовжує тиснути на світову економіку. Американський лідер міг би ввести наземні війська і відкрити шлях до затяжної війни, яку не підтримує американська громадськість.

Або ж він міг би атакувати цивільну інфраструктуру країни, порушивши в такий спосіб міжнародне право і зіткнувшись зі звинуваченнями у військових злочинах. Новий варіант, який також використовував Ізраїль, може стати виходом із ситуації, пише Politico.

Однак, за словами третього чиновника, який також побажав зберегти анонімність, представники Пентагону сперечаються про те, наскільки виправданий такий підхід. Тобто де проходить межа між військовими і цивільними цілями, такими як об'єкти з опріснення води, які теж можуть вважатися мішенями, адже і військовим потрібна вода для пиття.

Удари США та Ізраїлю загалом не торкнулися системи електропостачання та паливного забезпечення країни. Однак у міру зростання невдоволення в Білому домі відмовою Тегерана капітулювати перед, у всякому разі публічно, досить розпливчастими вимогами Вашингтона, список цілей розширився, констатують автори статті.

4 квітня президент США Дональд Трамп поставив Ірану 48-годинний дедлайн для відкриття Ормузької протоки.

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У відповідь у Тегерані заявили, що в разі подальших атак на інфраструктуру «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.

5 квітня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social звернувся до режиму аятол Ірану — і з використанням нецензурного вислову зажадав, щоб його представники відкрили Ормузьку протоку для судноплавства.

«У вівторок в Ірані буде „День електростанції“ і „День моста“, і все це одночасно. Це буде щось!!! Відкрийте ї**ну протоку, божевільні покидьки, або будете жити в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав глава Білого дому.

Крім того, в інтерв'ю The Wall Street Journal президент Трамп пригрозив знищити всі іранські електростанції, якщо лідери країни не погодяться відкрити Ормузьку протоку до вечора 6 квітня.

«Якщо вони не візьмуть на себе зобов’язання, якщо вони захочуть тримати її зачиненою, вони втратять кожну електростанцію і всі інші заводи, які у них є по всій країні», — заявив президент США.

6 квітня американський лідер заявив, що використав нецензурну лексику у своїй соцмережі та погрожував завдати ударів по мостах і енергетичних об'єктах в Ірані — всього лише, «щоб донести свою думку».