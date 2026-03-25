Сполучені Штати планують перекинути до Близького Сходу кілька тисяч солдатів з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, не уточнили, куди саме на Близькому Сході будуть направлені війська і коли вони прибудуть у регіон. Одне з джерел повідомило, що рішення про відправлення військ безпосередньо до Ірану не ухвалено, однак США нарощуватимуть потенціал для можливих майбутніх операцій у регіоні.

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За словами іншого джерела, Пентагон планує відправити на Близький Схід від 3 000 до 4 000 військових.

Зазначається, що наразі солдати дислокуються у Форт-Брегзі, штат Північна Кароліна.

23 березня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкдав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.