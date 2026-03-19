Президент Дональд Трамп заперечив, що Армія США відчуває брак будь-якого виду озброєння і зазначив, що Білий дім «розумно підходить до витрат» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Дональд Трамп назвав запит Пентагону на додаткове фінансування в розмірі $200 млрд «невеликою ціною» на тлі війни США проти Ірану.

Про це глава американської держави заявив 19 березня під час брифінгу в Білому домі, повідомляє телеканал CNN.

Трамп, зокрема, заявив, що запит Пентагону включатиме не тільки кошти, необхідні для війни з Іраном.

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«Ми хочемо бути в найкращій формі, в найкращій формі, в якій ми коли-небудь були. Це невелика ціна, яку потрібно заплатити, щоб переконатися, що ми залишимося на вершині», — сказав глава Білого дому.

При цьому Трамп не став уточнювати, на що саме Пентагону потрібні такі гроші і сказав лише, що хоче забезпечити американських військовослужбовців «величезними запасами боєприпасів».

Проте він заперечує, що Армія США відчуває брак будь-якого виду озброєння і зазначив, що Білий дім «розумно підходить до витрат».

«Ми просимо про це з багатьох причин, що виходять навіть за рамки того, про що ми говоримо у зв’язку з Іраном. Зокрема, боєприпасів у нас багато, але ми їх бережемо», — сказав Трамп.

Раніше, 18 березня, видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомило, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу США на виділення $200 млрд для фінансування війни проти Ірану.

Головна мета запиту — не тільки покрити поточні витрати кампанії, а й терміново збільшити виробництво критично важливого озброєння, запаси якого швидко скорочуються після ударів США та Ізраїлю по тисячах цілей за останні три тижні, повідомило видання.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

Інфографіка: NV

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

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Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерана.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.